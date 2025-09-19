Повітряні Сили: ППО знешкодила 71 з 86 дронів, є влучання на 6 локаціях

У ніч проти 19 вересня сили протиповітряної оборони знешкодили 71 з 86 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 19 вересня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 19 вересня (із 21.00 18 вересня) військо РФ атакувало 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, понад 50 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
"Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північному напрямку", — йдеться у повідомленні.