Британська розвідка МІ-6 вербуватиме шпигунів з Росії у даркнеті

Британська зовнішня розвідка MI6 запускає власний спеціалізований портал у даркнеті, щоб залучити в Інтернеті нових шпигунів, зокрема з Росії.

Про це пише ВВС.

Міністерство закордонних справ заявило, що платформа безпечного обміну повідомленнями Silent Courier має на меті зміцнити національну безпеку, полегшивши вербування розвідувальним службам.

Додається, що потенційні агенти в Росії та в усьому світі стануть мішенню для Великої Британії.

Очікується, що цю заяву підтвердить у своїй промові в Стамбулі у п'ятницю вранці попредній керівник MI6 Річард Мур, який іде з посади. Як нагадує ВВС, пізніше цього місяця він має передати посаду Блез Метревелі .

Напередодні оголошення про новий спеціалізований портал у п'ятницю, міністерка закордонних справ Іветт Купер заявила, що національна безпека є першочерговим обов'язком будь-якого уряду та основою Плану змін прем'єр-міністра.

За словами Купер, світ змінюється, а загрози множаться, тож треба забезпечити, щоб Велика Британія завжди була на крок попереду супротивників.

“Наші розвідувальні служби світового класу перебувають у вирішенні цього виклику, працюючи за лаштунками, щоб забезпечити безпеку британців. Зараз ми підкріплюємо їхні зусилля передовими технологіями, щоб MI6 могла вербувати нових шпигунів для Великої Британії – у Росії та по всьому світу”, — заявила міністерка.

Будь-хто, хто хоче безпечно зв’язатися з Великою Британією з конфіденційною інформацією, що стосується тероризму чи ворожої розвідувальної діяльності, зможе отримати доступ до порталу з п’ятниці, 19 вересня.

Інструкції щодо користування порталом будуть загальнодоступні на підтвердженому каналі MI6 у YouTube.

Користувачам рекомендується отримувати до нього доступ через надійні VPN та пристрої, не пов’язані з ними самими.

Цей запуск відбувається аналогічно до політики Центрального розвідувального управління США (ЦРУ), яке у 2023 році опублікувало відео в соціальних мережах для виявлення потенційних російських шпигунів.