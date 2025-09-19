Генштаб: на фронті за добу 23 бойові зіткнення, РФ втратила 1150 військових

На фронті протягом минулої доби, 18 вересня, було зафіксовано 223 бойові зіткнення. Найбільше зіткнень відбулося на Покровському напрямку. Росія за добу втратила 1150 військових на війні в Україні.

Про це Генштаб ЗСУ інформує станом на 08.00 19 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

За уточненою інформацією, вчора військо РФ завдало по території України 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучило для ураження 4672 дронів-камікадзе та здійснило 5017 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 93 – з реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили командний пункт, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки російського війська.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 211 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 44 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Крім того, військо РФ завдало 12 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, а також здійснило 152 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ 15 разів штурмувало позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів РФ. Сили оборони відбили штурмові дії росіян у бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Зарічне.

На Сіверському напрямку, у районах Серебрянки, Григорівки та в бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, військо РФ 13 разів атакувало позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, росіяни атакували у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 17 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Миколайпілля.

На Покровському напрямку українськіі захисники зупинили 87 штурмових і наступальних дій армії РФ у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії.

“На Покровському напрямку наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції”, — зазначили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку військо РФ 27 разів атакувало українські позиції у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Новоіванівка, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового.

На Гуляйпільському напрямку військо РФ наступальних дій не проводило.

На Оріхівському напрямку росіяни п’ять разів наступали у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку військо РФ двічі марно намагалося наблизитися до позицій українських оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.