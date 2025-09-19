Путін своїм указом звільнив заступника голови адміністрації президента Козака

Керівник Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення заступника голови адміністрації президента Дмитра Козака з посади.

Відповідний указ опублікований на порталі правових актів РФ і датований 18 вересня.

За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, перед цим Козак подав у відставку за власним бажанням.

Дмитро Козак народився на Кіровоградщині в Україні. Він в російському уряді з 2008 року, а заступником керівника АП став у січні 2020-го.

У вересні 2022 року Reuters зі своїх джерел писало, що на початку повномасштабного вторгнення Путін міг відхилити мирну угоду з Україною, яку йому радив Дмитро Козак.

В угоді начебто йшлося про те, щоб Україна залишилася поза НАТО. Хоча співрозмовники мали суперечливі дані, коли саме Козак міг прийти до Путіна з угодою — до 24 лютого чи вже після.

За даними агентства, Козак справді міг мати хороші можливості для укладення мирної угоди. З 2020 року Путін доручив йому вести переговори з українськими колегами щодо тимчасово окупованих територій Донбасу.

За кілька місяців після початку російського вторгнення було відомо, що Дмитро Козак більше не займається українським досьє.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає: зараз звільнення Козака, який раніше був одним із найближчих радників Путіна, але й донині не був згоден з його політикою щодо війни в Україні, свідчить, що Путін все ще має намір продовжувати війну.