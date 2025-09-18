ЄС розглядає заміну російського зрідженого газу американським

Європейський Союз розглядає можливість замінити імпорт російського зрідженого газу на американський зріджений газ.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу 18 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

За її словами, відмова від російського зрідженого газу це частина стратегії ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв.

"Наша промисловість ще протягом найближчих років потребуватиме природного газу. Ці обсяги, які ми більше не купуємо у Росії, мають надходити звідкись. І Сполучені Штати вже зіграли важливу роль у 2022 році, коли Росія відключила газ для Європи, й нам довелося шукати альтернативні джерела. Ми також були дуже послідовними ще до того, як друга адміністрація Трампа прийшла до влади і бачили потенціал для закупівлі більшої кількості ЗПГ, наприклад, у США. Хоча ЗПГ – це не єдине, що ми будемо купувати у США, але це один із товарів, які ми вже імпортуємо у значних обсягах", — сказала речниця.

Вона також додала, що Єврокомісія сприятиме європейським компаніям в імпорті зрідженого природного газу із США.

Раніше стало відомо, що уряд Естонії ухвалив рішення про запровадження з 2026 року повної заборони на імпорт природного газу з Росії.

"Наразі дозволено закуповувати та імпортувати скраплений природний газ із Росії за умови, що він не використовується в розподільчій мережі. Після набуття чинності поправки заборона на імпорт поширюватиметься і на скраплений природний газ, що імпортується поза розподільчою мережею", — повідомили в уряді країни.

Імпорт ЗПГ із Росії також обмежили Фінляндія, Латвія і Литва за допомогою різних механізмів – закриття кордонів або законодавчих заборон. Паралельно був запущений процес RePowerEU, що передбачає припинення імпорту природного газу і нафти з РФ.