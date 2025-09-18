Перейти до основного змісту
Прісна вода під Атлантикою? Науковці знайшли таку та вивчають її характеристики
Юлія Кузьменко
Гідрологічна експедиція кілька місяців збирала зразки прісної води під Атлантичним океаном. Дослідники припускають, що її можна пити і що подібні поклади можуть бути в інших частинах планети.

Про це йдеться в матеріалі CNN, а стислий опис "Експедиції 501" надруковано на сайті Європейського консорціуму з океанічного дослідницького буріння.

Науковці працювали з травня 2025 року протягом 3 місяців. Вони зондували на глибину 300-400 м під океанічним дном біля узбережжя північно-східної частини США (Массачусетс). Прісну воду в цьому місці побачили за допомогою електромагнітних хвиль ще у 2019 році інші науковці. А ця команда хотіла зібрати відкладення та зразки води.

Знайшли воду з нижчим вмістом солі, ніж у морі, — приблизно з такою концентрацією, за якої американські та міжнародні установи рекомендують воду для пиття.

Зараз воду відправляють на лабораторні дослідження, щоб визначити, які мікроби вона містить і наскільки вона безпечна для пиття.

Вчені, окрім цього, бажають визначити вік води. Їй може від 200 до 20 тисяч років, сказав керівник експедиції, професор геофізики в Гірничій школі Колорадо Брендон Дуган. Якщо вода виявиться молодшою, то це означає, що її запас поповнюється, а якщо старшою, то це невідновлювальний обмежений ресурс.

Також треба визначити походження води: вона утворилася в результаті танення льодовика або після дощу. Такі знання допоможуть вченим з'ясувати, як підводні прісноводні ресурси змінюються з підвищенням рівня світового океану — збільшуються вони, чи зменшуються.

Крім того, знаючи, звідки походить прісна вода з-під Атлантики, можна буде досліджувати інші регіони — Індонезію, Австралію та Південну Африку. Є свідчення, що і там існують прісноводні водоносні пласти.

Всю інформацію про воду після досліджень вдасться отримати приблизно через пів року, кажуть науковці.

Дослідження важливе з огляду на дедалі гострішу кризу з водою у світі. Підводні водоносні горизонти можуть бути альтернативою. Хоча вода важка, і її підйом та транспортування до берега потенційно будуть дуже енергоємними та дорогими. Також існує технічна проблема, аби ця прісна вода не перемішувалася із солоною водою, що над і під нею.

Науковець Джексонської школи геонаук Техаського університету в Остіні Ерік Аттіас, що не брав участі в цій експедиції, прокоментував CNN, що виявлена водоносна смуга "може містити достатньо прісної води, щоб забезпечувати мегаполіс завбільшки з Нью-Йорк протягом сотень років".

