Прісна вода під Атлантикою? Науковці знайшли таку та вивчають її характеристики

Гідрологічна експедиція кілька місяців збирала зразки прісної води під Атлантичним океаном. Дослідники припускають, що її можна пити і що подібні поклади можуть бути в інших частинах планети.

Про це йдеться в матеріалі CNN, а стислий опис "Експедиції 501" надруковано на сайті Європейського консорціуму з океанічного дослідницького буріння.

Науковці працювали з травня 2025 року протягом 3 місяців. Вони зондували на глибину 300-400 м під океанічним дном біля узбережжя північно-східної частини США (Массачусетс). Прісну воду в цьому місці побачили за допомогою електромагнітних хвиль ще у 2019 році інші науковці. А ця команда хотіла зібрати відкладення та зразки води.

Знайшли воду з нижчим вмістом солі, ніж у морі, — приблизно з такою концентрацією, за якої американські та міжнародні установи рекомендують воду для пиття.

Зараз воду відправляють на лабораторні дослідження, щоб визначити, які мікроби вона містить і наскільки вона безпечна для пиття.

Вчені, окрім цього, бажають визначити вік води. Їй може від 200 до 20 тисяч років, сказав керівник експедиції, професор геофізики в Гірничій школі Колорадо Брендон Дуган. Якщо вода виявиться молодшою, то це означає, що її запас поповнюється, а якщо старшою, то це невідновлювальний обмежений ресурс.

Також треба визначити походження води: вона утворилася в результаті танення льодовика або після дощу. Такі знання допоможуть вченим з'ясувати, як підводні прісноводні ресурси змінюються з підвищенням рівня світового океану — збільшуються вони, чи зменшуються.

Крім того, знаючи, звідки походить прісна вода з-під Атлантики, можна буде досліджувати інші регіони — Індонезію, Австралію та Південну Африку. Є свідчення, що і там існують прісноводні водоносні пласти.

Всю інформацію про воду після досліджень вдасться отримати приблизно через пів року, кажуть науковці.

Дослідження важливе з огляду на дедалі гострішу кризу з водою у світі. Підводні водоносні горизонти можуть бути альтернативою. Хоча вода важка, і її підйом та транспортування до берега потенційно будуть дуже енергоємними та дорогими. Також існує технічна проблема, аби ця прісна вода не перемішувалася із солоною водою, що над і під нею.

Науковець Джексонської школи геонаук Техаського університету в Остіні Ерік Аттіас, що не брав участі в цій експедиції, прокоментував CNN, що виявлена водоносна смуга "може містити достатньо прісної води, щоб забезпечувати мегаполіс завбільшки з Нью-Йорк протягом сотень років".