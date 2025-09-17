Прем'єр Швеції закликав Орбана не втягувати його країну у передвиборчу боротьбу

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон звернувся до прем’єра Угорщини Віктора Орбана із закликом не використовувати Швецію у своїй виборчій кампанії.

Відповідну заяву він опублікував у мережі X.

Крістерссон нагадав про історичну підтримку, яку Швеція неодноразово надавала угорському народу — під час Другої світової війни, коли дипломат Рауль Валленберг рятував євреїв у Будапешті, та у 1956 році, коли радянські танки придушили угорське повстання. Тоді, зазначив він, Швеція прийняла тисячі угорських біженців, які інтегрувалися у шведське суспільство.

"Так само, як у 1944 та 1956 роках ми підтримували демократичні країни, які намагалися зупинити тиранію, сьогодні ми стоїмо на боці України. Якщо ми не діятимемо зараз, завтра це може стосуватися іншої країни", — наголосив прем’єр.

Крістерссон також розкритикував Орбана за контакти з російським керівництвом, нагадавши, що саме Москва у 1956 році знищила боротьбу угорців за свободу, а сьогодні веде війну проти України.

На завершення прем’єр Швеції побажав угорському народу вільних, мирних і успішних виборів та процитував самі слова Орбана 2007 року про те, що "свобода завжди приходить із Заходу, а демократія не може бути нав’язана згори, вона зростає з сердець людей".

Передвиборча риторика Орбана

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон звинуватив Орбана у поширенні брехні після того, як Віктор Орбан заявив, що Швеція "руйнується", а банди нібито найняли десятки дітей як убивць.

Вибори в Угорщині відбудуться у 2026 році і Орбан регулярно намагається мобілізувати своїх прихильників, зображаючи моральний занепад інших західних країн і протиставляючи їх Угорщині.

"Відмова від традиційних цінностей, нехтування здоровим глуздом та слабке врядування призвели до того, що варварство пустило коріння у домівці однієї з найбільших європейських націй", — написав Орбан у X у понеділок вранці.

У супровідному відео угорський лідер заявив, що у Швеції було заарештовано понад 280 неповнолітніх дівчат за звинуваченням у вбивстві.

Відповідаючи на публікації Орбана, прем’єр-міністр Швеції назвав угорського лідера "відчайдушним" напередодні виборів наступного року.

"Це обурлива брехня. Не дивно чути їх від людини, яка руйнує верховенство права у власній країні", — написав Крістерссон у X у понеділок, 15 вересня.