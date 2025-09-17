Новий посол Німеччини розпочав роботу в Києві

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Німеччини в Україні Гайко Томса.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України 17 вересня .

Під час зустрічі дипломати обговорили співпрацю між двома країнами у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України, нагальні потреби Сил оборони та наслідки щоденних російських ракетних і дронових атак.

Посол Гайко Томс підтвердив незмінну підтримку Німеччиною суверенітету й територіальної цілісності України та заявив про готовність надалі розширювати військову, економічну й гуманітарну допомогу.

Як пише Welt, 57-річний Гайко Томс є досвідченим дипломатом. З 2020 по 2023 рік він був послом Німеччини в Бразилії, а до того – заступником глави представництва Німеччини при НАТО.

До зміни уряду цього року Томс був державним секретарем у Федеральному міністерстві фінансів Німеччини.

Раніше стало відомо, що нинішній посол ФРН в Україні Мартін Єґер з 15 вересня 2025 року очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND).