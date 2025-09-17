Росія планувала чотири наступи, два з яких провалилися — Зеленський

За даними розвідки Росія планувала чотири напрямки наступу, проте два з них зазнали поразки. За оцінкою Зеленського, наразі у росіян не вистачає сил для масштабних операцій на передовій.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу з журналістами 17 вересня.

За словами президента, основними напрямками російського наступу були Сумський, Новопавлівський, Покровський та Запорізький. Спроби наступу на Сумщині та іншому напрямку виявилися невдалими через значні втрати особового складу російської армії.

Зеленський зазначив, що решта двох операцій продовжуються, але в умовах виснаження ресурсів та великих втрат масових наступальних дій очікувати не варто. Зеленський заявив, що приблизно впродовж двох діб буде детальна інформація.

За словами президента, українські сили реалізували низку операцій, одна з яких тривала два місяці та мала значний суспільний резонанс у Росії. Зеленський підкреслив, що дії ЗСУ були спрямовані не проти цивільних, а проти логістики РФ.

"Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці, так. І я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю операцію", — додав Зеленський