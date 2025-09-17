Ціна війни це 120 млрд гривень, половину треба десь знайти — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2026 році Україна має витратити 120 мільярдів гривень на ведення війни, яку розпочала Росія. З бюджету можливо виділити лише 60 мільярдів.

Про це президент повідомив під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Києві, передає кореспондентка Суспільного.

"Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року — це 120 мільярдів гривень. 60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік", — сказав Зеленський.

За його словами, завершення війни є пріоритетом для України.

"План Б — 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, треба буде так багато коштів протягом 10 років, але в будь-якому випадку ви повинні розуміти об'єм цього питання", — сказав президент.

Зеленський повідомив, що це основна причина чому представники України так багато говорять про кошти.

17 вересня стало відомо, що голова Європейського парламенту Роберта Мецола приїхала в Київ. Відповідне фото вона опублікувала у соцмережах.

Роберта Мецола також повідомила про відкриття постійного представництва Європейського парламенту у Києві для того, щоб "ми були присутні в Україні і працювали з вами, поруч з вами кожного дня".