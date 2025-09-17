Перейти до основного змісту
ChatGPT перевірятиме вік користувачів, щоб фільтрувати відповіді для неповнолітніх
Катерина Бельмас
Компанія OpenAI планує розробити систему "прогнозування віку", яка визначатиме користувачів на основі того, як вони використовують ChatGPT. Її основна мета — розмежувати відповіді чат-бота для неповнолітніх та людей старше 18 років.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Якщо є сумнів, ми діятимемо обережно й за замовчуванням застосовуватимемо досвід для користувачів до 18 років. У деяких випадках чи країнах ми також можемо попросити надати посвідчення особи; ми розуміємо, що це компроміс щодо приватності для дорослих, але вважаємо, що це виправдана поступка", — йдеться у повідомленні.

Крім того, для підлітків запровадять окремі правила користування чат-ботом. Зокрема, ChatGPT не буде фліртувати з ними та не обговорюватиме теми повʼязані з "самогубством або самоушкодженням" навіть, у контексті творчого письма.

Водночас якщо чат-бот помітить в неповнолітнього користувача суїцидальні думки, компанія спробує звʼязатися з його батьками. Якщо це буде неможливо, про ситуацію повідомлять відповідні органи у разі загрози життю.

"Ми розуміємо, що ці принципи суперечать один одному, і не всі погодяться з тим, як ми вирішуємо цей конфлікт. Це складні рішення, але після розмови з експертами ми вважаємо це найкращим варіантом і хочемо бути прозорими у своїх намірах", — повідомили в OpenAI.

Ймовірні причини запровадження обмежень для неповнолітніх у ChatGPT

У серпні 2025 року видання BBC повідомляло про те, що батьки 16-річного Адама Рейна з Каліфорнії подали позов проти OpenAI, заявивши, що чат-бот ChatGPT, з яким спілкувався їхній син, підштовхнув його до самогубства.

Зазначається, що хлопець почав користуватися чат-ботом у вересні минулого року для допомоги з домашнім завданням для власних захоплень. Як пише ВВС, уже за кілька місяців "ChatGPT став найближчим довіреним другом підлітка", з яким Адам ділився своїми тривогами та психологічними проблемами.

За словами батьків, до січня 2025 року він почав обговорювати з ChatGPT способи самогубства. Адам також завантажував у чат-бот фотографії з ознаками самоушкодження — програма "визнала медичну надзвичайну ситуацію, але все одно продовжувала спілкуватися".

Батьки хлопця звинувачують OpenAI в розробці програми штучного інтелекту "з метою сприяння психологічній залежності користувачів", а також в обході протоколів безпеки під час випуску версії ChatGPT 4.0.

