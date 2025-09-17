У Словаччині тисячі людей вийшли на протести проти політики Фіцо

У Словаччині у вівторок, 16 вересня, по всій країні тисячі людей вийшли на загальнонаціональний масовий протест проти економічної та проросійської політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє АР.

Мітинги відбулися у 16 ​​великих містах та селищах, включно зі столицею Братиславою.

Хвиля протестів була підживлена ​​поїздкою Фіцо до Китаю, де він втретє з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну зустрівся з очільником Росії Володимиром Путіним. Пакет заходів жорсткої економії, нещодавно схвалений урядом, ще більше розлютив протестувальників.

Учасники мітингу проти націоналістичного прем'єр-міністра Фіцо в Братиславі 16 вересня 2025 року тримають плакат із зображенням прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та написом “Досить червоних більшовиків”. Протест був організований опозицією, організатори оцінюють кількість учасників у 18 000 осіб . Getty Images/JOE KLAMAR/AFP

Уряд стверджує, що ці заходи необхідні для скорочення дефіциту бюджету, який минулого року становив 5,3% ВВП і був другим за величиною серед країн, що використовують єдину європейську валюту євро. Очікується, що цього року дефіцит перевищить 5%, перевищивши ліміт у 3%, встановлений Європейським Союзом.

Заходи включають збільшення медичного та соціального страхування, податку на прибуток для осіб з високими доходами та податку на додану вартість на деякі харчові продукти, а також можливе скорочення національних свят.

Профспілки та інші критики знаголошують, що найбільше постраждають звичайні люди, тоді як підприємства скаржаться, що заходи не передбачають нічого для стимулювання економіки.