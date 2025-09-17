Генштаб: на фронті за добу зафіксовано 183 бойові зіткнення

На фронті за минулу добу, 16 вересня, зафіксовано 183 бойові зіткнення. Росія за добу втратила на війні в Україні 1020 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив станом на 08:00 17 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари двома ракетами та 74 авіаційні удари, скинувши 118 керованих бомб. Крім цього, здійснила 4685 обстрілів, з них 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження 6206 дронів-камікадзе.

Російські військові завдали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне, Григорівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та один пункт управління БпЛА російських військових.

“Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1020 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, три бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 360 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогневу систему”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень. Військо РФ завдало 9 авіаційних ударів, скинуло 18 керованих бомб, здійснило 188 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 14 разів. Намагалося просунутися вперед у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 23 атаки росіян. Підрозділи окупантів РФ намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Федорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 17 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в бік Іванопілля, Плещіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій армії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак війська РФ поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Ольгівське, Олександроград, Маліївка, Січневе, Новоіванівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки росіян поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбивали одну атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів РФ.