Укрзалізниця: поїзди одеського та дніпровського напрямку затримуються

Внаслідок комплексної атаки з боку РФ по підстанціях на Укрзалізниці є затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку.

Про це повідомляє пресслужба перевізника зранку 17 вересня.

Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження.

Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, Укрзалізниця вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координує пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;

№6503 Знамʼянка — Миронівка;

№6331 Знамʼянка — Помічна;

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі.

Повний перелік затримок — на порталі uz-vezemo.