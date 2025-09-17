Атака РФ спричинила знеструмлення залізниці і затримку поїздів

Російська армія здійснила чергову комплексну атаку на українську залізничну інфраструктуру. Внаслідок знеструмлення очікуються затримки поїздів на Дніпровському напрямку.
Як повідомив керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, затримки стосуються, зокрема, рейсів:
- № 86/72 Львів — Запоріжжя — Павлоград;
- № 85/71 Запоріжжя, Павлоград — Львів;
- № 75 Київ — Кривий Ріг;
- № 80 Львів — Дніпро.
Він додав, що список може розширитися.
За словами Перцовського, резервні тепловози вже підготовлені, локомотивні бригади вирушили на маршрути, аби мінімізувати затримки.