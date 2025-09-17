Перейти до основного змісту
Атака РФ спричинила знеструмлення залізниці і затримку поїздів
Атака РФ спричинила знеструмлення залізниці і затримку поїздів

Атака РФ спричинила знеструмлення залізниці і затримку поїздів

Ольга Кацімон
Укрзалізниця
Один із нових вагонів українського виробництва Укрзалізниці поїзда №79/80 "Дніпро – Львів – Дніпро", Київ, Україна, 11 грудня 2024 року. Суспільне Новини/Нікіта Галка

Російська армія здійснила чергову комплексну атаку на українську залізничну інфраструктуру. Внаслідок знеструмлення очікуються затримки поїздів на Дніпровському напрямку.

Як повідомив керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, затримки стосуються, зокрема, рейсів:

  • № 86/72 Львів — Запоріжжя — Павлоград;
  • № 85/71 Запоріжжя, Павлоград — Львів;
  • № 75 Київ — Кривий Ріг;
  • № 80 Львів — Дніпро.

Він додав, що список може розширитися.

За словами Перцовського, резервні тепловози вже підготовлені, локомотивні бригади вирушили на маршрути, аби мінімізувати затримки.

