Сирський: з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку 2025 року Сили оборони України знешкодили понад 305 тисяч окупантів РФ.
Про це Сирський написав у соцмережах.
За словами Головнокомандувача ЗСУ, йдеться про 305 630 російських військових.
“Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки”, — додав Сирський.
Він подякував українським воїнам за професійну бойову роботу.
Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу росіян з 24 лютого 2022 року по 17 вересня 2025 орієнтовно склали близько 1 097 450 військових. За добу РФ втратила 1020 військових.
Також росіяни втратили:
- танків — 11189 (+5) од
- бойових броньованих машин — 23277 (+3) од
- артилерійських систем — 32846 (+36) од
- РСЗВ — 1490 (+0) од
- засоби ППО — 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60079 (+360)
- крилаті ракети — 3718 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61878 (+108)
- спеціальна техніка — 3965 (+0)
Дані уточнюються.