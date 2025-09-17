Перейти до основного змісту
Сирський: з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів РФ
Олена Богданьок
Армія РФ на війні проти України. Facebook/ГУР Міноборони України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку 2025 року Сили оборони України знешкодили понад 305 тисяч окупантів РФ.

Про це Сирський написав у соцмережах.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, йдеться про 305 630 російських військових.

“Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки”, — додав Сирський.

Він подякував українським воїнам за професійну бойову роботу.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу росіян з 24 лютого 2022 року по 17 вересня 2025 орієнтовно склали близько 1 097 450 військових. За добу РФ втратила 1020 військових.

Також росіяни втратили:

  • танків — 11189 (+5) од
  • бойових броньованих машин — 23277 (+3) од
  • артилерійських систем — 32846 (+36) од
  • РСЗВ — 1490 (+0) од
  • засоби ППО — 1217 (+0) од
  • літаків — 422 (+0) од
  • гелікоптерів — 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60079 (+360)
  • крилаті ракети — 3718 (+0)
  • кораблі / катери — 28 (+0)
  • підводні човни — 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 61878 (+108)
  • спеціальна техніка — 3965 (+0)

Дані уточнюються.

