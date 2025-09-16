Президент Зеленський зустрівся із фракцією "Слуга народу"

В Офісі президента відбулась зустріч Володимира Зеленського із депутатами "Слуги народу", під час якої обговорили питання оборони, міжнародної політики та внутрішньої політики, зокрема проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це Суспільному розповіли двоє депутатів, які були присутні на зустрічі.

Також до розмови долучилась прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Найважливіша частина зустрічі — це те, що стосується війни, безпекових гарантій. Президент сказав, що є непоганий прогрес по роботі з країнами. Дуже важливо, що фронт більш-менш стабільний. Умовно, щоб росіян дотиснути санкціями, щоб в них дійсно почалось більше проблем в економіці. І тоді вони будуть більш адекватно оцінювати свої позиції", — говорить наш співрозмовник.

За словами наших співрозмовників, тему щодо законопроєкту по НАБУ і САП майже не обговорювали.

Українська правда із посиланням на речницю фракції Палійчук повідомляє, що до зустрічі долучились 150 членів фракції, а також домовилися про ще одну зустріч з 6 по 10 жовтня.

Що відомо про позбавлення і відновлення незалежності НАБУ і САП

22 липня Верховна рада проголосувала за законопроєкт, окремі пункти якого позбавляють незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ. 22 липня пізно ввечері президент України Зеленський підписав закон. У той же день в містах України люди вийшли на протести.

На тлі критики і протестів у низці міст України президент Зеленський вніс власний законопроєкт, який повертає повноваження НАБУ та САП повною мірою. У ньому зазначається, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. У НАБУ та САП підтримали президентський законопроєкт.

Верховна рада 31 липня 2025 року підтримала законопроєкт Зеленського №13533 про повернення незалежності НАБУ і САП, а Зеленський підписав документ.