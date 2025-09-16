Президент США Дональд Трамп заявив, що "любить Україну". Але, за його словами, війну, яку розпочала Росія проти України, йому складно зупинити через "ненависть" між очільником Росії Путіним та президентом України Зеленським.

Про це Дональд Трамп повідомив кореспондентці Суспільного.

Відповідаючи на питання про те, коли Україна отримає анонсовані президентом США системи ППО Patriot, Трамп заявив, що в України "серйозні проблеми".

"Я просто хочу вам сказати: я люблю Україну, я люблю український народ. Але у вашої країни серйозні проблеми. Цього ніколи не повинно було статися, ця війна ніколи не повинна була статися. У вашої країни дуже серйозні проблеми, але я зупиню це. Я зупинив 7 війн за останні 8 місяців. Я думав, що це буде найпростіше, бо я знаю Путіна. Але виявилося, що ні. Тому що у них надзвичайна ненависть — між Зеленським і Путіним — надзвичайна ненависть! Але ми зупинимо це", — сказав Дональд Трамп.

Також Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "доведеться піти на угоду". Яку саме угоду він мав на увазі — Трамп не пояснив.

14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Марко Рютте Трамп заявив, що США зараз можуть дозволити країні, яка має 17 систем Patriot, відправити до України "більшість з них".

"У нас є одна країна, у якої 17 систем Patriot готується до відправки, велика кількість з цих 17 відправиться на поле бою. Це можна швидко зробити", — наголосив Трамп.

Серед європейських країн найбільше систем ППО Patriot у Німеччини — 12. Також відомо, що Швейцарія замовляла у США для себе системи Patriot, але не отримала їх на озброєння, вони у процесі виготовлення.