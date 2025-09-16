Синоптикиня попередила про серйозне похолодання та дощі у низці регіонів

У середу, 17 вересня, волога дощова й холодна погода переважатиме у столиці, а також у західних областях, на півночі, Вінниччині, Одещині, подекуди на Черкащині.

Про це повідомляє у своєму прогнозі синоптикиня Наталка Діденко.

Так, серйозне похолодання та дощі завтра, 17-го вересня, очікуються у Києві через атмосферний фронт.

Температура повітря у середу в столиці ледь досягне +15+17 градусів. Також прогнозується дощ.

“Волога дощова й холодна погода переважатиме 17-го вересня у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами. Одягайтеся тепліше і не мокніть. У цих регіонах температура повітря становитиме +15+19 градусів”, — прогнозує Діденко.

На решті території України — а це весь схід, південна частина (окрім Одещини), Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина, східні райони Черкащини та Кропивницького з районами — очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20+26 градусів.

За словами Діденко, такий синоптичний комфорт організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся над континентальною Європою.

18-го вересня атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку, відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України.

“Проте вже 19-го вересня Oldenburgia почне рухатися в наш бік, погода схаменеться, вирівняється і, за попередніми прогнозами, найближчі вихідні, 20-21 вересня, обіцяють Україні чудову сонячну теплу погоду з температурою повітря +23+27 градусів”, — зазначила синоптикиня.

Отже, в середу-четвер відбудеться різка зміна погоди, атмосфера зробить презентацію різних варіантів осені. А вже уїк-енд скрізь в Україні буде сонячним та теплим.