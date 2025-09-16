Трамп заявив, що хоче тюремних термінів за спалення прапора США

Президент США Дональд Трамп заявив, що спалення американського прапора є підбурюванням до насильства й пообіцяв домагатися покарання для тих, хто це робить.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі, передає The Independens.

Президент США Дональд Трамп заявив, що спалення американського прапора він вважає підбурюванням до насильства та заворушень у країні.

"Знаєте, свобода слова означає, що ти можеш спалити американський прапор. По-моєму, це жахливо… Ми збираємося це оскаржити, і, я думаю, дуже скоро. Це насильство", — сказав Трамп.

Він наголосив, що хоче домогтися тюремних строків для тих, хто вчиняє такі дії.

"Я хочу, щоб будь-хто, хто спалює американський прапор, відправився у в’язницю", — заявив президент США.

Минулого місяця Трамп підписав виконавчий указ про "відновлення поваги та святості до американського прапора та переслідування тих, хто підбурює до насильства або іншим чином порушує наші закони, оскверняючи цей символ нашої країни, повною мірою, дозволеній будь-якими наявними повноваженнями".

У 1989 році Верховний суд США постановив 5-4 голосами, що спалення прапора є формою "символічної промови", що захищена Першою поправкою.

Як повідомляє NBC News, поліція парків США повідомила, що чоловіка заарештували за порушення заборони на розпалювання вогню в громадському парку.