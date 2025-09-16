Трамп відправляє підрозділи Національної гвардії до Мемфіса

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення спеціальної групи для боротьби зі зростанням злочинності у місті. До операції, окрім місцевої поліції та федеральних агентств, буде залучено підрозділи Національної гвардії США.

Про це Дональд Трамп повідомив під час трансляції з Білого дому.

За словами Трампа, ініціатива стала продовженням нещодавньої операції у Вашингтоні та має на меті протидію насильницьким злочинам.

"Мемфіс має найвищий рівень насильницької злочинності, найвищий рівень майнових злочинів і третій за рівнем убивств у країні", — зазначив президент.

Координацію операції очолить генеральний прокурор США Пем Бонді. До роботи долучаться ФБР, Служба імміграції та митного контролю, Міністерство внутрішньої безпеки та федеральні маршали.

Як пишуть американські медіа, крок Трампа викликав критику з боку демократів і правозахисників, які називають його радше політичним маневром, ніж реальною стратегією забезпечення безпеки.

Президент Трамп також анонсував розширення програми на інші міста, зокрема Чикаго, Сент-Луїс та Новий Орлеан.

Дональд Трамп не вперше застосовує Національну гвардію для "наведення порядку" у містах США.

11 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що Національна гвардія США зайде у столицю країни Вашингтон для "очищення вулиць від злочинців та бездомних". Він додав, що Вашингтон перейде під контроль федерального уряду.

У червні 2025 року Трамп наказав розгорнути дві тисячі військових Нацгвардії у Лос-Анджелесі для того, що аби придушити зіткнення між сотнями протестувальників та федеральними імміграційними органами.

Трамп в указі застосував положення "10 USC 12406" із Розділу 10 Кодексу США про Збройні сили, що надає президенту право залучати військових для забезпечення дотримання закону та придушення повстань без згоди місцевої влади.

9 червня, Каліфорнія подала до суду на адміністрацію Трампа, вимагаючи припинити "незаконне" розгортання військ в Лос-Анджелесі для придушення протестів та повернути Національну гвардію штату під командування губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома. Станом на серпень 2025 року справа у процесі.

Мемфіс — місто у США, адміністративний центр округу Шелбі, розташоване в південно-західній частині штату Теннессі, на березі річки Міссісіпі. Населення: 633 104 особи (2020) Статус: найбільше місто штату Теннессі, третє за кількістю населення у південно-східних штатах США та 19-те у країні. Особливість: одне з наймолодших міст Теннессі, важливий транспортний вузол і порт на Міссісіпі.