Європейські мита на російську нафту можуть прискорити кінець війни — Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав європейські країни активніше скорочувати доходи Росії від нафти та розглянути нові санкції проти російських компаній, щоб пришвидшити завершення війни.

Про це він сказав в інтервʼю для Reuters та Bloomberg.

За його словами, запровадження Європою суттєвих вторинних мит на покупців російської нафти може завершити війну в Україні за 60–90 днів, позбавивши Москву основного джерела доходів.

Бессент вважає, що європейські країни повинні відігравати більш активну роль у скороченні доходів Росії від нафти та припиненні війни.

Міністр фінансів США також зазначив, що тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти вже призвели до "суттєвого прогресу" у переговорах з Індією. Наступний раунд переговорів між Вашингтоном та Нью-Делі відбудеться у вівторок, на тлі потепління риторики між Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Бессент додає, що Штати готові співпрацювати з Європою щодо запровадження жорсткіших санкцій проти російських компаній, зокрема "Роснефть" і "Лукойл", а також щодо використання заморожених російських суверенних активів. За його словами, частину з активів на суму 300 мільярдів доларів можна вилучити або розмістити у спеціальному фонді, який міг би слугувати заставою за кредитом Україні.

Мита Трампа для Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один з найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснєфть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".

27 серпня мита набули чинності. Вони торкнулися понад 55% товарів, що постачаються до США — найбільшого ринку Індії — і найбільше завдадуть шкоди таким галузям промисловості як текстиль та ювелірні вироби.

5 вересня міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що країна й надалі купуватиме російську нафту. За її словами, країна робитиме вибір в галузі енергетики, виходячи з власних інтересів. Для цього, як пише Bloomberg, Москва знизила ціну для Нью-Делі.