Зеленський: лише з початку вересня РФ випустила по Україні понад 3500 БпЛА

Лише з початку вересня росіяни випустили по українських містах понад 3500 дронів різних типів, майже 190 ракет та понад 2500 авіаційних бомб.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський зранку 16 вересня.

“Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони”, — зазначив Зеленський.

За його словами, зараз саме той час, коли потрібно реалізувати спільний захист європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони. Всі технології для цього є, додав президент.

“Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів”, — наголосив Зеленський.

Говорячи про обстріли 16 вересня, глава держави розповів, що у Запоріжжі рятувальники завершили ліквідацію пожеж після російського обстрілу міста реактивною артилерією. Він додав, що росіяни били навмисно заради терору — 13 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей. Пошкоджено багато житлових будинків. На Миколаївщині через обстріл звичайної ферми загинула одна людина. Також під ударами були Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина – понад сотня дронів та півтори сотні КАБів лише за цю ніч. Всюди, де потрібно, триває робота всіх необхідних служб.