Повітряні сили: ППО знешкодила 89 зі 113 дронів, є влучання 22 ударних БпЛА

У ніч проти 16 вересня сили протиповітряної оборони знешкодили 89 зі 113 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на шести локаціях, падіння збитих (уламки) — на двох локаціях.
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 16 вересня.
За даними Повітряних сил, у ніч на 16 вересня (із 20.00 15 вересня) військо РФ атакувало 113 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
- Два безпілотники – в повітрі.
"Крім того, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо Торнадо-С). На жаль, загиблі та постраждалі, співчуття рідним", — йдеться у повідомленні.
Читати ще