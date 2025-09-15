Британія і США підпишуть "революційну" угоду в атомній енергетиці

Велика Британія та Сполучені Штати цього тижня підпишуть угоду про співпрацю у сфері розвитку ядерної енергетики під час візиту президента США Дональда Трампа до Лондона. Це допоможе залучити інвестиції для фінансування нових станцій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на британський уряд.

Уряд Великої Британії в останні місяці розпочав масштабну кампанію з розширення атомної енергетики, пообіцявши інвестувати 19 млрд дол. у нову електростанцію Sizewell C і просуваючи плани Rolls-Royce щодо будівництва перших в країні малих модульних реакторів (SMR).

Трамп прибуде до Британії з дводенним візитом у вівторок, 16 вересня. Під час перебування у Лондоні він і прем'єр-міністр Кір Стармер оголосять про співпрацю в галузі ядерної енергетики.

Мета співпраці – прискорити реалізацію нових проєктів та інвестицій. Американська компанія X-Energy, що займається ядерними реакторами, та британська Centrica (CNA.L), відкривають нову вкладку щодо будівництва до 12 сучасних модульних реакторів на північному сході Англії.

Також планується реалізація проєкту вартістю $15 млрд з розвитку сучасних центрів обробки даних, що працюють на малих модульних реакторах, у центральній Англії на території колишньої вугільної електростанції Cottam.

"Ці важливі зобов'язання наближають нас до золотої ери атомної енергетики, яка в довгостроковій перспективі призведе до зниження рахунків за комунальні послуги", – заявив Стармер.

Трамп і Стармер обговорили тісну співпрацю над SMR під час зустрічі на гольф-курорті президента США в Шотландії в липні.

"Сьогоднішні комерційні угоди створюють основу для розкриття доступу як у США, так і у Великій Британії", – заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Нова угода охоплюватиме ядерне регулювання, тобто якщо реактор проходить перевірки безпеки в одній країні, інша може використовувати результати для підтвердження власних перевірок, скорочуючи термін ліцензування з трьох років до двох.