Зеленський: Путін хоче обдурити Трампа, щоб уникнути санкцій

Президент Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Путін намагається ввести в оману очільника США Дональда Трампа, щоб відкласти запровадження нових санкцій.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News у Києві.

"[Путін] точно хоче обдурити США. Він робить усе можливе, щоб уникнути санкцій"», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, під час саміту на Алясці Путін отримав «де-ізоляцію» та публічний діалог із президентом США, замість того щоб зазнати політичних втрат.

"Я думаю, що це (саміт на Алясці — Ред.) багато дало Путіну , — сказав він, — і я вважаю, що якби це була тристороння зустріч, ми б мали певний результат", – додав Зеленський.

Також український президент підкреслив, що якщо постійно відкладати нові санкції, то росіяни будуть краще підготовлені.

Зеленський додав, що Путін розуміє лише мову сили, і закликав США та європейські країни діяти швидше та рішучіше.

"Інакше він не відчує, що має зупинити війну", — підкреслив глава української держави.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО. Трамп також заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.