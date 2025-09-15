У Єврокомісії готують нову стратегію видачі віз росіянам

У Європейській комісії повідомили, що готують нову стратегію видачі віз громадянам Росії. Все через російську дронову атаку на Польщу 10 вересня.

Про це повідомив під час брифінгу речник Маркус Ламмерт, передає кореспондентка Суспільного.

Маркус Ламмерт назвав обмеження видачі віз для росіян одним з "безпрецедентних заходів" Єврокомісії у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"У 2022 році ми вже призупинили угоду про спрощення візового режиму з Росією. Крім того, з 2022 року ми також прийняли різні чіткі рекомендації, щоб допомогти державам-членам не надавати пріоритетні візи росіянам та підкреслити важливість безпеки та прикордонного контролю", — сказав речник.

Єврокомісія стежить за виконанням своїх рекомендацій щодо видачі віз росіянам державами-членами ЄС. Міністри юстиції країн-членів ЄС отримали вказівки щодо виконання цих рекомендацій у березні 2025 року, повідомив речник.

"Щодо стратегії, яку ми представимо наприкінці цього року. Нова візова стратегія справді готується, а щодо подальших дій, вам просто потрібно слідкувати за оновленнями", — повідомив Маркус Ламмерт.

Він також наголосив, що з 2023 року країни ЄС видають росіянам близько 500 тисяч віз щорічно, тоді як у 2019 році країни ЄС видали понад 4 мільйони віз росіянам.

Раніше стало відомо, що ЄС розглядає обмеження на візи для громадян Росії та може включити це обмеження до 19 пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.