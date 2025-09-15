МВС змінили питання до теоретичного іспиту з водіння

Міністерство внутрішніх справ змінили тестові питання до теоретичного іспиту з водіння через оновлення дорожніх знаків, розмітки та основ безпечного водіння.

Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило у Telegram.

Теоретичний іспит з водіння має 20 тестових питань. Кандидати мають 20 хвилин для того, щоб скласти теоретичний іспит. Під час тесту допускається зробити 2 помилки, якщо більше — теоретичний іспит не складено.

"Тестові питання постійно вдосконалюється, аби бути максимально точними, зрозумілими й корисними для майбутніх водіїв", — йдеться у повідомленні МВС.

Нові завдання до теоретичного іспиту можна переглянути на сайті Головного центру МВС.