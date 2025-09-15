Перейти до основного змісту
У "Дії" відновили роботу усі послуги. Реєстри Мін'юсту знову працюють
У "Дії" відновили роботу усі послуги. Реєстри Мін'юсту знову працюють

Надія Собенко
Портал електронних послуг "Дія"
Портал електронних послуг "Дія". Мінцифра

Міністерство юстиції відновило роботу реєстрів після планового оновлення і на порталі і тепер в застосунку "Дія" знову працюють усі послуги.

Про це повідомили в "Дії".

"Зареєструвати ФОП, подати документи на "єВідновлення" чи оформити потрібну довідку — усе це і навіть більше знов у застосунку та на порталі "Дія". Мін'юст завершив планове оновлення реєстрів — тепер усі сервіси та послуги в "Дії" працюють ще стабільніше та швидше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня через оновлення реєстрів Мін'юсту не працювали деякі сервіси та послуги в "Дії".

Тимчасово не працювали:

  • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП.
  • Дія.QR.
  • єВідновлення.
  • Бронювання працівників.
  • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС.
  • Перереєстрація авто.
  • Актові записи про зміну імені.
  • Актові записи про народження.
  • Актові записи про шлюб.
  • Актові записи про розлучення.
  • Свідоцтва про народження.
  • Витяг про місце проживання дитини.
  • Заява про субсидію.
  • єМалятко.
  • Державна реєстрація прав на нерухоме майно.
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  • Витяг з ЄДР.
  • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту.
  • Зміна місця проживання.
  • Заяви до міжнародного Реєстру збитків.
  • Гранти єРобота.
  • Будівельні послуги.
  • еПідприємець.
  • єОселя.
  • єДекларація.
  • Шлюб онлайн (крім послуги заручин).
