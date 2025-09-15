У "Дії" відновили роботу усі послуги. Реєстри Мін'юсту знову працюють

Міністерство юстиції відновило роботу реєстрів після планового оновлення і на порталі і тепер в застосунку "Дія" знову працюють усі послуги.

Про це повідомили в "Дії".

"Зареєструвати ФОП, подати документи на "єВідновлення" чи оформити потрібну довідку — усе це і навіть більше знов у застосунку та на порталі "Дія". Мін'юст завершив планове оновлення реєстрів — тепер усі сервіси та послуги в "Дії" працюють ще стабільніше та швидше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня через оновлення реєстрів Мін'юсту не працювали деякі сервіси та послуги в "Дії".

Тимчасово не працювали: