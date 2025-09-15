У "Дії" відновили роботу усі послуги. Реєстри Мін'юсту знову працюють

Міністерство юстиції відновило роботу реєстрів після планового оновлення і на порталі і тепер в застосунку "Дія" знову працюють усі послуги.
Про це повідомили в "Дії".
"Зареєструвати ФОП, подати документи на "єВідновлення" чи оформити потрібну довідку — усе це і навіть більше знов у застосунку та на порталі "Дія". Мін'юст завершив планове оновлення реєстрів — тепер усі сервіси та послуги в "Дії" працюють ще стабільніше та швидше", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня через оновлення реєстрів Мін'юсту не працювали деякі сервіси та послуги в "Дії".
Тимчасово не працювали:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП.
- Дія.QR.
- єВідновлення.
- Бронювання працівників.
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС.
- Перереєстрація авто.
- Актові записи про зміну імені.
- Актові записи про народження.
- Актові записи про шлюб.
- Актові записи про розлучення.
- Свідоцтва про народження.
- Витяг про місце проживання дитини.
- Заява про субсидію.
- єМалятко.
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно.
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
- Витяг з ЄДР.
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту.
- Зміна місця проживання.
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків.
- Гранти єРобота.
- Будівельні послуги.
- еПідприємець.
- єОселя.
- єДекларація.
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин).