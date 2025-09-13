Перейти до основного змісту
Частина послуг в Дії не працюватимуть до 15 вересня
Частина послуг в Дії не працюватимуть до 15 вересня

Марія Патока
Послуги в Дії
Оновлення у застосунку "Дія". Telegram

З 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі сервіси та послуги на порталі та в застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Дія".

Причиною зупинки надання послуг буде оновлення реєстрів Міністерства юстиції.

Тимчасово не працюватимуть:

  • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП.
  • Дія.QR.
  • єВідновлення.
  • Бронювання працівників.
  • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦСДержавна реєстрація актів цивільного стану.
  • Перереєстрація авто.
  • Актові записи про зміну імені.
  • Актові записи про народження.
  • Актові записи про шлюб.
  • Актові записи про розлучення.
  • Свідоцтва про народження.
  • Витяг про місце проживання дитини.
  • Заява про субсидію.
  • єМалятко.
  • Державна реєстрація прав на нерухоме майно.
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  • Витяг з ЄДР.
  • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту.
  • Зміна місця проживання.
  • Заяви до міжнародного Реєстру збитків.
  • Гранти єРобота.
  • Будівельні послуги.
  • еПідприємець.
  • єОселя.
  • єДекларація.
  • Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Інші послуги працюватимуть без змін.

