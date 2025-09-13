Частина послуг в Дії не працюватимуть до 15 вересня

З 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі сервіси та послуги на порталі та в застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть.
Про це йдеться у повідомленні на порталі "Дія".
Причиною зупинки надання послуг буде оновлення реєстрів Міністерства юстиції.
Тимчасово не працюватимуть:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП.
- Дія.QR.
- єВідновлення.
- Бронювання працівників.
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦСДержавна реєстрація актів цивільного стану.
- Перереєстрація авто.
- Актові записи про зміну імені.
- Актові записи про народження.
- Актові записи про шлюб.
- Актові записи про розлучення.
- Свідоцтва про народження.
- Витяг про місце проживання дитини.
- Заява про субсидію.
- єМалятко.
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно.
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
- Витяг з ЄДР.
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту.
- Зміна місця проживання.
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків.
- Гранти єРобота.
- Будівельні послуги.
- еПідприємець.
- єОселя.
- єДекларація.
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин).
Інші послуги працюватимуть без змін.