У ніч проти 14 вересня сили протиповітряної оборони знешкодили 52 з 58 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 14 вересня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) військо РФ атакувало балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, понад 25 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
"Уранці ворог атакує новою хвилею БпЛА із північно-східного напрямку. Дотримуйтесь правил безпеки!" — йдеться у повідомленні.