Генштаб: на фронті за добу 184 бойові зіткнення, РФ втратила 880 військових

На фронті протягом минулої доби, 13 вересня, зафіксовано 184 бойові зіткнення. Росія за добу на війні в Україні втратила 880 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 14 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

Минулої доби армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, зокрема скинула 163 керовані бомби. Крім цього, здійснила 4785 обстрілів, з них 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження 6325 дронів-камікадзе.

Військо РФ завдало авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Приморське Запорізької області; Козацьке, Інгулець Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки, чотири артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських військових.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 880 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Військо РФ завдало 8 авіаційних ударів, загалом скинуло 20 керованих авіаційних бомб, та здійснило 180 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 16 разів. Намагалося просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби військо РФ здійснило 22 атаки на позиції українських підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення у районі Білої Гори та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 10 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 наступальні дії армії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Шахове та в бік Новопавлівки й Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку на позиції українських військ поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках військо РФ наступальних дій не проводило.

Минулої доби на Придніпровському напрямку військові РФ тричі без успіху намагалися просуватися до укріплень українських оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.