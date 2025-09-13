Якщо вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі залишиться без рішучої реакції світу, Москва не зупиниться на Польщі, і російські дрони чи ракети можуть впасти у європейських столицях і навіть "випадково" перетнути Атлантику.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник

"Два дні тому Москва вирішила, що недостатньо продовжувати вбивати українців. Росія запускає тепер свої смертоносні дрони в повітряний простір Польщі. Ми засуджуємо цинічну провокацію", — сказав він.

Посол зазначив, що Україна повністю поділяє оцінку польської влади, що це не була технічна помилка.

"Це не була втрата сигналу GPS чи якісь інші казки, які ми сьогодні чули. Це було свідоме рішення. Це було свідоме рішення Росії перетнути чергову червону лінію та протестувати міжнародну спільноту", — сказав Мельник.

За його словами, це було свідоме рішення Росії навмисно ескалувати цю війну.

"Якщо ця ескалація залишиться без рішучої реакції, Росія не зупиниться на Польщі. Завтра це можуть бути дрони чи навіть ракети, що впадуть на Берлін, Париж чи Лондон, а післязавтра, хто знає, щось може навіть "випадково" перетнути Атлантику", — сказав дипломат.

Мельник нагадав, що протягом місяців Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про всеохопне та безумовне припинення вогню, а не "чекати на гарну погоду в морі".

"Наш сусід, Росія, не просто насміхається з цієї Ради. Вона плює вам в обличчя, і все ж ми чемно вдаємо, що йде дощ. Якщо Рада не зможе зупинити цю нову фазу ескалації РФ, ми більше не говоримо про регіональну нестабільність. Ми дивимося в прірву третьої світової війни. Ця рада мала б запровадити нищівні санкції проти Росії не пізніше світанку 22 лютого 2022 року, натомість ми дозволили палію в Кремлі залишити собі ключі від пожежної станції", — сказав ві.