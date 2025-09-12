Шмигаль обговорив із Келлогом можливість отримання ЗСУ нових систем Patriot

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі з Кітом Келлогом обговорювали можливість постачання Силам оборони України нових систем Patriot та боєприпасів до них.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Х.

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів переговори з генералом Келлогом щодо підтримки України з боку НАТО. За словами Шмигаля, під час зустрічі обговорили можливість отримання Україною нових систем Patriot та боєприпасів до них.

Міністр також поінформував Келлога про результати продуктивного засідання у форматі "Рамштайн", де Україна отримала чіткі сигнали підтримки.

Крім того, делегація була ознайомлена з поточною ситуацією на полі бою та деталями російської провокації проти Польщі. За словами Шмигаля, такі дії Росії тестують реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою. Міністр також закликав посилити санкційний тиск на агресора.

Раніше під час зустрічі в Лондоні Шмигаль та його британський колега Джон Гілі узгодили позиції напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн". Сторони підбили підсумки останньої зустрічі та визначили ключові питання, які винесуть на обговорення в жовтні.