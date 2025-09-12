Протягом 2025 року російські ракети “Кинджал” почали частіше не влучати по цілях. Українські засоби радіо-електронної боротьби (РЕБ) почали демонтувати кращу ефективність проти цієї ракети.

Про це Суспільному повідомило джерело у Генеральному штабі.

“Чим швидше рухається ракета, тим важче їй визначити свої координати ракети, і, відповідно, тим більш вона вразлива до впливу засобів радіоперешкод”, — пояснив співрозмовник із Генштабу.

Так, завдяки цій особливості та збільшенню засобів РЕБ українські військові змогли збільшити ефективність впливу на ракету.

Загалом, за даними співрозмовника, Росія втратила щонайменше 1,5 млрд доларів на боротьбі проти РЕБ. Зокрема, росіяни змушені на своїх засобах застосовувати CRPA — антени, які є дороговартісними. Відповідний модуль росіяни ставлять зокрема у КАБах та "шахедах". Вартість однієї такої завадозахищеної антени становить 10-17 тисяч доларів.

“Ворог за цей час запустив близько 8 000 КАБів і вже близько 40 000 "шахедів" – це протиповітряні засоби. Всі вони мають ці CRPA-антени, і вони коштують від 10 000 до 17 000 доларів. Складаючи це, виходить що ворог витратив 1.5 мільярда доларів на боротьбу з РЕБ“, — розповіло джерело з Генштабу.

Окрім цього, росіяни з часом почали використовувати все більш складніші антени. Так, спочатку вони встановлювали чотирьохелементні приймачі, а далі збільшили до 8-ми- та 16-тиелементних антен.