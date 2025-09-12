Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром — міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, під час якої обговорили російські атаки дронами та посилення співпраці у сфері безпеки та оборони.

Про це повідомив український лідер на платформі Х 12 вересня.

Зеленський зазначив, що Україна готова поділитися досвідом та допомогти навчати польських військових і спільно будувати систему захисту від атак дронів.

Окремо сторони обговорили тиск на Росію, спільне оборонне виробництво та перспективу членства України в ЄС. Зеленський підкреслив важливість відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови з усіма 27 голосами.

Також під час зустрічі йшлося про програму SAFE і можливість використати кошти на виробництво дронів-перехоплювачів. Президент подякував Польщі за готовність реалізувати цей проєкт та повідомив, що всі питання опрацьовуватимуться на рівні команд.