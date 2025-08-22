В Україну повернули 65 людей, яких РФ депортувала на кордон Грузії

До України повернули 65 громадян із пункту пропуску "Даріалі" на російсько-грузинському кордоні, серед них 10 жінок та 8 важкохворих. Їх росіяни доправили в буферну зону на кордоні й покинули без документів, харчування і меддопомоги.

Про це повідомили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Всі вони перебували в грузинському пункті пропуску “Даріалі” фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії. Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема, із залученням міжнародних організацій", — зазначив Сибіга.

За його словами, українців із Грузії повертали через територію Молдови.

За словами Клименка, громадян України, частина з яких відбувала терміни покарання, частину вважали зниклими безвісти, росіяни доправили в буферну зону на прикордонному пункті з Грузією без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги: "Фактично їх кинули напризволяще".

Сибіга зазначив, що в попередні місяці МЗС вже організувало повернення 44 громадян України. Загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці, — 109 людей.

"Гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала стрімко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску. Українська сторона вже зверталася публічно із закликом до РФ відправляти їх на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається в силі. Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України", — заявив очільник МЗС.

Що відомо про українців, які перебувають на кордоні між Грузією та Росією

Росія направляє до російсько-грузинського кордону українців, які спочатку були засуджені та увʼязнені на територіях України, які тимчасово окупувала Росія. РФ примусово перемістила українців із території України у власні колонії, а після відбуття ними строку — депортувала з країни.

26 червня МЗС України повідомило Суспільному, що їм відомо про утримання на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах низки громадян України, які були депортовані з РФ після відбуття покарання на її території.

Українські дипломати працюють над розвʼязанням проблеми, зазначають в МЗС. Зокрема, завдяки погодженому механізму контрольованого транзиту вже евакуювали частину українців.

20 липня міністерство закордонних справ Грузії заявило, що не може впустити до країни українців з транзитного пункту через "безпекові інтереси", а також недійсні документи.

Грузія запропонувала Україні два варіанти механізму повернення українців — морський шлях або повітряне транспортування.