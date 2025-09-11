У Румунії в горах заблукали двоє українців, триває операція з порятунку

Рятувальники та прикордонники Румунії проводять операцію з порятунку двох 23-річних українців, які заблукали у горах Румунії.

Про це повідомила рятувальна служба Марамуреш у Facebook.

Рятувальна служба повідомила, що встановила місцеперебування українців у горах. За повідомленням, українці подзвонили на гарячу лінію та заявили, що заблукали.

"Вони опинилися в скрутному становищі після кількох днів перебування в горах. Вони викликали 112, бо були мокрими, без речей та не могли зорієнтуватися", — повідомляє рятувальна служба.

Двоє громадян України перебувають на території Румунії в районі вершини Полонинка. Вони перетнули кордон між Україною та Румунією. Як саме українці перетнули кордон — невідомо.