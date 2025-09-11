Служба безпеки України заочно повідомила про підозру колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку (у період з 2012 по 2014 рік), який, за даними слідства, допомагає Росії фінансувати війну проти України.

Про це у телеграм-каналі повідомила Служба безпеки України.

"Фігурант займав "крісло" в уряді часів Януковича та входив до близького оточення сім’ї президента-втікача. В лютому 2014 року ексміністр виїхав до РФ, де співпрацює з окупантами та переховується від правосуддя", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу, яка отримує прибутки з видобувної галузі на тимчасово окупованій частині Луганщини. У 2024 році він та гендиректор підконтрольного холдингу включили до складу компанії захоплену росіянами шахту "Білоріченська", одне з найбільших українських підприємств з видобутку антрациту.

"Щоб взяти його під контроль, спільник Клименка уклав угоду з окупаційним "міністром палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР" на оренду шахти з подальшим її викупом. Також до "умов договору" входила передача компанії ексміністра двох допоміжних підприємств", — зазначили в СБУ.

Після цього компанія отримала ліцензію Федерального агентства по надрокористуванню РФ на розробку вугільних пластів шахти. Значну частину отриманих прибутків "ворожі пособники" витрачають на фінансування російських військових формувань через сплату податків до бюджету Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Клименку та його спільнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.