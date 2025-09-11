Захисники, які лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно

Захисники, які лікуються за кордоном, тепер зможуть проходити ВЛК дистанційно.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у четвер, 11 вересня.

Уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони про старт експериментального проєкту, що спрощує процедуру проходження медогляду для військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном і через стан здоров’я не можуть прибути до України.

"Тепер достатньо передати медичні документи командиру своєї частини для подальшого спрямування на комісію. На їх основі ВЛК протягом 10 днів винесе відповідне рішення. Після повернення до України військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд", — пояснив Шмигаль.

Напередодні премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко після засідання уряду 10 вересня повідомила про упорядкування роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) та запровадження єдиного стандарту огляду для всіх Сил оборони.

Згідно з новими правилами, дія норм військово-лікарської експертизи Збройних сил України відтепер поширюється на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Національну гвардію та Управління державної охорони. Усі ці структури використовуватимуть єдиний Розклад хвороб для визначення придатності до служби. Медичні огляди проводитимуться у власних закладах, а за їх відсутності — у цивільних лікарнях за договорами.