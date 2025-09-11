У Німеччині зранку вперше за 30 років масово лунали сирени. Яка причина

У Німеччині вперше за 30 років по всій країні пролунали сирени. 11 вересня у ФРН перевірили системи попередження, запустивши по всій країні гучні сирени та інші сигнали попередження на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляється на офіційному веб-сайті Берліна.

У День попередження влада випробувала різні сигнальні пристрої, щоб відпрацювати дії у надзвичайних ситуаціях. Так, загальнонаціональний день попередження не лише сирени, а й усі мобільні телефони мали ввімкнути сигнал тривоги, навіть якщо звук пристрою був вимкнений.

У Берліні сирени пролунали двічі. Об 11:00 протягом однієї хвилини було чути дуже гучний звук, що наростає та стихає. Потім о 11:45 оголосили відбій хвилинним безперервним гудком.

Загалом у Берліні мали увімкнути понад 200 сирен, встановлених за останні роки, оголосила раніше сенаторка внутрішніх справ Іріс Шпрангер.

Зазначається, що раніше сирени у Берліні були демонтовані до 1993 року, оскільки вони більше не вважалися необхідними. В останні роки сирени спочатку встановлювали переважно на дахах будинків у густонаселеному центрі міста та в туристичних місцях, щоб вони були “найважливішим засобом попередження, коли люди сплять”. До кінця року мають бути активними 450 сирен, а протягом наступних двох років планують додати ще понад 100, переважно у віддалених районах.

“Ми надолужуємо те, чого не робилося десятиліттями”, — заявила Шпрангер.