Печерський суд Києва відсторонив від посади детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віталія Тєбєкіна. Його підозрюють у недостовірному декларуванні майна. Йому також призначили запобіжний захід у вигляді застави та особистого зобовʼязання.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

За версією слідства, детектив НАБУ Віталій Тєбєкін задекларував з порушеннями квартиру в Ужгороді. Її використовує дружина детектива для проживання у місті. Купували квартиру Віталій Тєбєкін та його дружина разом.

Сам Тєбєкін свою провину не визнав та заявив, що порядок декларування був дотриманий.

Прокурори у справі просили суд про заставу у понад 4 мільйони гривень та особисте зобовʼязання у вигляді повідомлення про залишення місця проживання та прибуття на вимогу прокурора.

Адвокатка Віталія Тєбєкіна просила відмовити прокурорам у клоптанні, адже порядок декларування майна був дотриманий. Розмір застави адвокатка під час засідання назвала неспівмірним, адже на утриманні у її підзахисного дружина та двоє дітей.

Прокурори у справі також повідомили суд про необхідність запобіжного заходу тому, що є ризик втечі детектива або тиску на свідків. Віталій Тєбкін може втекти нібито на тимчасово окуповану територію України до своєї матері. Адвокатка Тєбєкіна повідомила, що він не може утекти, адже є співробітником правоохоронних органів України.

Суд призначив заставу у понад 2,9 мільйона гривень та особисте зобовʼязання у вигляді прибуття на вимогу прокурора, повідомлення про зміну місця проживання та роботи. Також Віталій Тєбєкін має здати закордонний паспорт.

Віталія Тєбєкіна відсторонили від роботи у НАБУ на 2 місяці. Запобіжний захід діє до 7 листопада.