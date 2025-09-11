Генштаб: на фронті за добу зафіксовано 205 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби, 10 вересня, зафіксовано 205 бойових зіткнень. Росія за добу втратила на війні в Україні 890 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 11 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

Минулої доби військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 69 авіаційних ударів, застосувало 44 ракети і скинуло 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 91 — із реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Залізничне, Оріхів Запорізької області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу російського війська.

“За минулу добу втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 343 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 27 крилатих ракет, 49 одиниць автомобільної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень. Армія РФ завдала 15 авіаційних ударів, загалом скинула 32 керовані авіабомби та здійснила 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів РФ. Сили оборони відбили штурмові дії росіян у районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку армія РФ 20 разів атакувала позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 атак армії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 російський штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку військо РФ один раз наступало на позиції українських захисників в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку військо РФ двічі проводило наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримало відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки росіян у бік Антонівки та Садового.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.