ППО України знищила 62 з 66 російських дронів під час атаки 11 вересня

У ніч на 11 вересня Росія атакувала Україну 66 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими моделями. Понад 50 із них були "шахедами".
Про це повідомили Повітряні сили України.
За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона знищила або уразила 62 з 66 дронів. Виявлені влучання чотирьох ударних БпЛА у трьох населених пунктах.
Атаку відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Відомо, що вночі росіяни атакували Суми ударними дронами. Унаслідок обстрілу пошкоджений навчальний заклад. Ударною хвилею також пошкоджені транспортні засоби та вибиті вікна в розташованих поряд багатоквартирних житлових будинках.