Рада відновлює трансляцію засідань

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій пленарних засідань парламенту.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
"Найближче засідання – 16 вересня, ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на телеканалі та ютуб-каналі "Рада", — зазначив він.
З початку повномасштабного вторгнення прямі трансляції пленарних засідань Верховної ради були припинені з міркувань безпеки.
28 липня 2025 року понад 50 громадських організацій та медіа закликали Верховну Раду поновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі "Рада" та заздалегідь публікувати порядки денні.
1 вересня у Раді зареєстрували проєкт постанови №13719 про відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань, щоб зробити роботу парламенту більш відкритою та прозорою, підвищити довіру громадян і покращити співпрацю з медіа.
4 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №13719, яка передбачає відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом "Рада".