Міністр оборони України Денис Шмигаль разом з командою прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це глава оборонного відомства написав у телеграм-каналі.

За його словами, ключовим завданням є забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення протиповітряної оборони та розвиток спільних виробництв ОПК.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", — написав Шмигаль.

Як повідомили кореспондентці Суспільного в Міністерстві оборони Сполученого Королівства, 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" розпочнеться в Лондоні о 17:15 у гібридному форматі.

Вступні промови виголосять міністри оборони Британії — Джон Гіллі, Німеччини — Боріс Пісторіус та України — Денис Шмигаль.

Раніше очільник українського Міноборони Денис Шмигаль казав, що черговий "Рамштайн" відбудеться у вересні, але точної дати не називав. Водночас міністр зазначав, що його підготовкою та організацією займається Сполучене Королівство.

29-те засідання Контактної групи з питань України у форматі "Рамштайн" під головуванням Німеччини та Великої Британії відбулось 21 липня в онлайн-форматі.

Тоді Шмигаль, для якого воно стало першим на посаді міністра оборони, казав, що Києву потрібно 6 мільярдів доларів, аби закрити прогалину у виробництві зброї у 2025 році. За його словами, ці кошти дозволять українському оборонно-промисловому комплексу виробляти низку видів дронів, а також інші озброєння.