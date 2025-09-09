Перейти до основного змісту
Шмигаль прибув до Лондона на засідання "Рамштайну", де обговорять посилення військової допомоги Україні
Шмигаль прибув до Лондона на засідання "Рамштайну", де обговорять посилення військової допомоги Україні

Катерина Бельмас
Валерія Пашко
Міністр оборони України Денис Шмигаль
Денис Шмигаль на полях форуму "Україна. Рік 2024" в Києві, 25 лютого 2024 року. Getty Images/Serhiy Morgunov/Global Images Ukraine

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом з командою прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це глава оборонного відомства написав у телеграм-каналі.

За його словами, ключовим завданням є забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення протиповітряної оборони та розвиток спільних виробництв ОПКОборонно-промисловий комплекс.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", — написав Шмигаль.

Як повідомили кореспондентці Суспільного в Міністерстві оборони Сполученого Королівства, 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" розпочнеться в Лондоні о 17:15 у гібридному форматі.

Вступні промови виголосять міністри оборони Британії — Джон Гіллі, Німеччини — Боріс Пісторіус та України — Денис Шмигаль.

Раніше очільник українського Міноборони Денис Шмигаль казав, що черговий "Рамштайн" відбудеться у вересні, але точної дати не називав. Водночас міністр зазначав, що його підготовкою та організацією займається Сполучене Королівство.

29-те засідання Контактної групи з питань України у форматі "Рамштайн" під головуванням Німеччини та Великої Британії відбулось 21 липня в онлайн-форматі.

Тоді Шмигаль, для якого воно стало першим на посаді міністра оборони, казав, що Києву потрібно 6 мільярдів доларів, аби закрити прогалину у виробництві зброї у 2025 році. За його словами, ці кошти дозволять українському оборонно-промисловому комплексу виробляти низку видів дронів, а також інші озброєння.

