У Непалі поліція відкрила вогонь по протестувальниках, є загиблі

У столиці Непалу Катманду пройшли протести проти рішення влади щодо блокування соціальних мереж, зокрема, Facebook, X та YouTube. Поліція відкрила вогонь по протестувальниках, загинули 17 осіб. Ще 145 отримали поранення.
Про це повідомляє CNN.
За даними видання, декілька десятків тисяч протестувальників зібралися біля будівлі уряду Непалу 8 вересня. Протести переросли у сутички з поліцією, мітингарі прорвали колючий дріт навколо будівлі парламенту і змусили поліцію відступити всередину парламентського комплексу.
"Зупиніть заборону на соціальні мережі, зупиніть корупцію, а не соціальні мережі", — скандували протестувальники.
Поліція відкрила вогонь по людях. Уряд Непалу оголосив комендантську годину на понеділок навколо парламенту, секретаріату уряду, резиденції президента та ключових районів міста.
Поранених доправили в лікарні. Серед них є ті, хто отримав поранення у груди та голову, вони у важкому стані. Про це повідомили лікарі Національного травматологічного центру.
У поліції заявили, що протестувальники змогли поранити поліцейських. Усього 28 поліцейських дістали поранення.
5 вересня уряд Непалу заявив про блокування більшості платформ соціальних мереж, зокрема Facebook, X та YouTube, оскільки компанії не виконали вимоги щодо реєстрації в уряді.
В уряді заявили, що близько 20 платформ соціальних мереж, які широко використовують у Непалі, неодноразово отримували повідомлення про необхідність офіційно зареєструвати свої компанії в країні. Свою присутність зареєстрували TikTok та Viber і отримали дозвіл працювати у країні.
Уряд Непалу звертається до компаній з проханням призначити контактний центр або пункт у країні. Він вніс до парламенту законопроєкт, спрямований на забезпечення належного управління соціальними платформами, їх відповідальності та підзвітності. Законопроєкт ще не розглянули у парламенті. Його розкритикували за запровадження державної цензури.
Через законопроєкт та погрозу блокування соцмереж непальці вийшли на протести. Їх місцеві медіа назвали "протестами покоління ZНароджені між 1997 та 2010 роками.".
Непал — держава в Гімалаях у Південній Азії. Столиця — Катманду. Є державою, що не має виходу до моря в Південній Азії. Межує з Тибетським автономним районом Китаю на півночі та з Індією на півдні, сході та заході.