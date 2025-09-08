У Непалі поліція відкрила вогонь по протестувальниках, є загиблі

У столиці Непалу Катманду пройшли протести проти рішення влади щодо блокування соціальних мереж, зокрема, Facebook, X та YouTube. Поліція відкрила вогонь по протестувальниках, загинули 17 осіб. Ще 145 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, декілька десятків тисяч протестувальників зібралися біля будівлі уряду Непалу 8 вересня. Протести переросли у сутички з поліцією, мітингарі прорвали колючий дріт навколо будівлі парламенту і змусили поліцію відступити всередину парламентського комплексу.

"Зупиніть заборону на соціальні мережі, зупиніть корупцію, а не соціальні мережі", — скандували протестувальники.

Поліція відкрила вогонь по людях. Уряд Непалу оголосив комендантську годину на понеділок навколо парламенту, секретаріату уряду, резиденції президента та ключових районів міста.

Поранених доправили в лікарні. Серед них є ті, хто отримав поранення у груди та голову, вони у важкому стані. Про це повідомили лікарі Національного травматологічного центру.

У поліції заявили, що протестувальники змогли поранити поліцейських. Усього 28 поліцейських дістали поранення.

5 вересня уряд Непалу заявив про блокування більшості платформ соціальних мереж, зокрема Facebook, X та YouTube, оскільки компанії не виконали вимоги щодо реєстрації в уряді.

В уряді заявили, що близько 20 платформ соціальних мереж, які широко використовують у Непалі, неодноразово отримували повідомлення про необхідність офіційно зареєструвати свої компанії в країні. Свою присутність зареєстрували TikTok та Viber і отримали дозвіл працювати у країні.

Уряд Непалу звертається до компаній з проханням призначити контактний центр або пункт у країні. Він вніс до парламенту законопроєкт, спрямований на забезпечення належного управління соціальними платформами, їх відповідальності та підзвітності. Законопроєкт ще не розглянули у парламенті. Його розкритикували за запровадження державної цензури.

Через законопроєкт та погрозу блокування соцмереж непальці вийшли на протести. Їх місцеві медіа назвали "протестами покоління Z".

Непальські військовослужбовці патрулюють біля парламенту після того, як протест проти корупції та рішення уряду заблокувати кілька платформ соціальних мереж перетворилися на насильство, Катманду, Непал , 8 вересня 2025 року. REUTERS/Navesh Chitrakar

Непал — держава в Гімалаях у Південній Азії. Столиця — Катманду. Є державою, що не має виходу до моря в Південній Азії. Межує з Тибетським автономним районом Китаю на півночі та з Індією на півдні, сході та заході.