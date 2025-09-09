Повітряні сили: ППО знешкодила 60 із 84 дронів, є влучання на 10 локаціях

У ніч проти 9 вересня Сили протиповітряної оборони знешкодили 60 із 84 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 9 вересня.
За даними Повітряних сил, у ніч на 9 вересня (із 19.00 8 вересня) військо РФ атакувало 84 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, понад 50 із них – Shahed
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.