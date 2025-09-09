Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала масштабну операцію з імміграційного контролю в Чикаго та інших частинах штату Іллінойс.

Про це повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США, назвавши спецоперацію "Operation Midway Blitz" ("Мідвейський бліц"), пише Reuters.

За офіційними даними, метою є протидія "законам-притулкам" міста та штату, які обмежують співпрацю місцевої влади з федеральними імміграційними органами.

Президент Трамп останніми тижнями заявляв, що готовий відправити до Чикаго підрозділи Нацгвардії та федеральних офіцерів для боротьби зі злочинністю й нелегальною імміграцією. Утім, як пише видання, оголошена операція більше нагадує типові заходи імміграційного контролю часів його каденції, а не військові розгортання, як у Лос-Анджелесі чи Вашингтоні.

Мер Чикаго Брендон Джонсон та губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер, обидва демократи, розкритикували дії Білого дому. Речник губернатора заявив, що влада штату дізналася про операцію з соцмереж і назвав це "спробою перетворити все на реаліті-шоу".

У своєму дописі на Truth Social Дональд Трамп звинуватив місцеву владу у бездіяльності та пообіцяв "зупинити безумство" в Чикаго.

"Я хочу допомогти людям Чикаго, а не нашкодити їм. Постраждають лише злочинці", — написав він.

Міністерство внутрішньої безпеки також оприлюднило список нелегальних мігрантів, засуджених за різні злочини, яких нібито звільнили з тюрем Іллінойсу. Серед правопорушень — напад, крадіжка, зберігання наркотиків та членство у бандах.

Паралельно адміністрація Трампа розпочала подібну операцію в Бостоні, підтвердили в Службі імміграції та митного контролю США.