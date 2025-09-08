Перейти до основного змісту
Лейбористська партія Норвегії перемогла на парламентських виборах
Лейбористська партія Норвегії перемогла на парламентських виборах

Ольга Кацімон
Гар Стьоре
Лідер Лейбористської партії Норвегії та прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре реагує після перемоги своєї партії на парламентських виборах 8 вересня 2025 року в Осло, Норвегія. Getty Images/Carl Court

Лейбористська партія Норвегії виграла парламентські вибори та збереже владу ще на чотири роки

За даними державного мовника NRK, після підрахунку 99% голосів лейбористи отримали 89 місць у парламенті, тоді як "праві" — 80. Для більшості необхідно мінімум 85 мандатів.

Лейбористи на чолі з прем’єр-міністром Йонасом Гар Стьоре залишаються найбільшою партією країни. Партія прогресу, своєю чергою, показала значне зростання підтримки та, за прогнозами, подвоїла своє представництво у парламенті.

Консервативна партія отримала найгірший результат за останні 20 років. Виборчу кампанію визначили теми вартості життя, податків на багатство, інвестицій нафтового фонду в Ізраїль та відносин із Дональдом Трампом.

Попри сильну критику на початку кампанії, 65-річний Стьоре, який очолює уряд із 2021 року, ймовірно, залишиться прем’єром. Аналітики відзначають і роль Єнса Столтенберга, колишнього генсека НАТО та чинного міністра фінансів, який посилив позиції Лейбористів.

Лідерка Консервативної партії Ерна Солберґ визнала поразку, а голова Партії прогресу Сільві Лістгауг привітала Стьоре з перемогою, заявивши, що її партія "все одно має підстави відчувати себе переможцями".

Попри зростання популярності правопопулістів, результат парламентських виборів залишає Норвегію винятком серед сусідніх скандинавських країн — Швеції та Фінляндії, де при владі перебувають правоцентристські уряди.

